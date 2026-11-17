जागरण संवाददाता, बरेली। पाकिस्तान से संचालित अवैध असलहा रैकेट पर बरेली पुलिस की मार सीमा पार तक महसूस की गई। मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एसएसपी अनुराग आर्य का वीडियो साझा कर पाकिस्तानी गैंग्सटर अजमल गुर्जर बिलबिलाता नजर आया। उसने अपना टूटा-घिसा हुआ मोबाइल फोन दिखाया और फटी हुई चप्पल भी.. जो आतंक के अड्डे पाकिस्तान में सामान्य बात है।

उसका इंस्टाग्राम एकाउंट आधुनिक असलहा प्रदर्शन के दर्जनों वीडियो भरा पड़ा है, मगर इस वीडियो में खुद को दिहाड़ी मजदूर बताता दिखा। वह कह रहा था कि शिकायत करने इंडिया जरूर आऊंगा...भले ही भीख मांगनी पड़ जाए। रविवार को बहेड़ी में अवैध असलहा तस्करी के आरोप में सुखराज सिंह, शानू मियां, पीलीभीत निवासी जसनूर व रामपुर निवासी जीवनदीप को गिरफ्तार किया गया था। उसी दोपहर को एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेसवार्ता के दौरान कार्रवाई व जांच में मिले तथ्यों की जानकारी दी थी।