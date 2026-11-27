संवाद सहयोगी, बीसलपुर (पीलीभीत)। बीड़ी पीने की लत वृद्ध के लिए जानलेवा साबित हुई। बीड़ी जलाने के दौरान उठी चिंगारी से रजाई और पन्नी की झोपड़ी में आग लग गई। इससे हुए हादसे में वह झुलस गए। पैरालाइसिस होने से 70 वर्षीय दफेदार आग की लपटे उठने के बावजूद निकल नहीं पाए और अपनी जान बचाने के लिए किसी को पुकार भी नहीं सके।

आग की लपटें उनकी देह को झुलसा रही थीं, लेकिन मदद के लिए उनके मुंह से बोल भी नहीं फूट पा रहे थे। आसपास के लोगों नेझोपड़ी से धुआं उठता देखा तो उनको बचाने के लिए दौड़े। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दफेदार को तीन वर्ष पहले पैरालाइसिस का अटैक पड़ा था। इसके बाद से वह चल-फिर नहीं पाते थे और बोलने में भी असमर्थ थे। तीन वर्ष से स्वजन बिस्तर पर ही उनके खान-पान और देखभाल का इंतजाम करते थे। बुधवार दोपहर को दफेदार पन्नी से बनाई गई झोपड़ी में लेटे थे।