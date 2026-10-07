बरेली के बंदर बन सकते हैं पीटीआर के वन्यजीवों के लिए खतरा, डीएफओ बोले- बिना अनुमति छोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली नगर निगम द्वारा पकड़े जाने वाले बंदरों को बिना किसी पूर्व अनुमति और चिकित्सीय जांच के पीलीभीत और शाहजहांपुर के वनक्षेत्रों में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इस जानकारी के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और वन एवं वन्यजीव प्रभाग के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है।

उनका मानना है कि बिना चिकित्सीय परीक्षण के शहरी बंदरों को जंगल में छोड़ने से वन्यजीवों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ेगा और पीटीआर का संवेदनशील इकोसिस्टम प्रभावित होगा। बरेली नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा के एक ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया है। इस अभियान के तहत पकड़े गए बंदरों को पीलीभीत और शाहजहांपुर के जंगलों में छोड़ा जाना प्रस्तावित है। नगर निगम प्रशासन या ठेकेदार ने वनाधिकारियों से कोई अनिवार्य अनुमति प्राप्त नहीं की है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, जब ये बंदर जंगल में छोड़े जाएंगे, तो स्थानीय जंगली बंदरों के साथ संघर्ष होगा, जिससे वे गांवों की ओर बढ़ सकते हैं।