जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर राजनीतिक आवाजों को दबाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने शनिवार को गुरुग्राम में मेटा कार्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लोगों को कार्यालय के अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बेरिकेडिंग की।

इस पर कार्यकर्ता बेरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर सभी कांग्रेसियों को डिटेन कर लिया। क्या है यूथ कांग्रेस की शिकायत? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में शनिवार दोपहर बड़ी संख्या में प्रदेश व जिला स्तरीय यूथ कमेटी के नेता व कार्यकर्ता मेटा मुख्यालय के बाहर जमा हुए। उदय भानु चिब ने कहा कि आज इंटरनेट मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने, सरकार से सवाल पूछने और युवाओं के मुद्दों को देश के सामने रखने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

ऐसे में यदि किसी राजनीतिक विचारधारा, संगठन या विपक्ष की आवाज को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सोशल मीडिया अकाउंट पर हो रही कार्रवाई पर उठाए सवाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेटा प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन नियमों और आधारों पर ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई अकाउंट नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नियमों का इस्तेमाल किसी की राजनीतिक आवाज दबाने के लिए नहीं होना चाहिए।