YEIDA में निवेश का बड़ा मौका, स्कूल-कॉरपोरेट ऑफिस के 19 प्लॉट की योजना लॉन्च; 16 अक्टूबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने निवेशकों और शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन लेने का सुनहरा मौका दिया है। प्राधिकरण ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कारपोरेट आफिस के लिए प्लाट योजना को लांच कर दिया है।

यह योजना 16 सितंबर को खुलेगी और 16 अक्टूबर को बंद होगी। यीडा की इस योजना के तहत सेक्टर-17, 18, 20 और 22ई में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुल 10 प्लाट और सेक्टर-22ई में कारपोरेट आफिस के 9 प्लाट ई-आक्शन के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।

स्कूल प्लाट के लिए ई-आक्शन 20 नवंबर को होगा, वहीं कारपोरेट आफिस प्लाट के लिए ई-आक्शन 23 नवंबर 2026 को होगा। स्कूल कैटेगरी में प्लाट का आकार 8000 से 14100 वर्गमीटर तक है। इसकी आवंटन दर 16804 से 17775 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है।