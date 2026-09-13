YEIDA के 6000 आवंटियों का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगा प्लॉट का कब्जा; 2009 से अटका था सपना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में आशियाना का सपना देखने वाले करीब छह हजार आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है।

वर्षों से कब्जे का इंतजार कर रहे आवंटियों को अब जल्द ही प्लाट मिलने वाला है। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय प्लाटों के इंटरनल डेवलपमेंट का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब लीज प्लान जारी करने की तैयारी में है।

दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने वर्ष 2009 में 21 हजार आवासीय प्लाट की पहली बड़ी योजना निकाली थी। बड़ी संख्या में लोगों को प्लाट आवंटित हुए, लेकिन जमीन विवाद और कोर्ट केस के कारण कई प्लाट पर विकास कार्य अटक गया।