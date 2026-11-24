जागरण संवाददाता, जेवर। सर्दियों में कोहरे के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है। 25 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक एक्सप्रेसवे पर नई गति सीमा लागू रहेगी।

इसके तहत कारों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। यह व्यवस्था सर्दियों के मौसम में कम दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों के दौरान सुबह और देर रात घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो जाती है। कई बार वाहन चालकों को आगे चल रहे वाहनों का पता समय पर नहीं चल पाता। अचानक ब्रेक लगाने से होता है हादसे का खतरा तेज रफ्तार के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में गति सीमा कम करने का निर्णय सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।