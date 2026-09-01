शराब के नशे में रील देखते हुए चला रहा था ट्राला, यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 4 की मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत का जिम्मेदार चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में चार लोगों की मौत।
चालक शराब के नशे में मोबाइल पर रील देख रहा था।
आरोपित चालक तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को चार लोगों की जान लेने वाले भीषण हादसे की पुलिस जांच में चालक की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस पूछताछ के अनुसार आरोपित चालक शराब के नशे में मोबाइल पर रील देखते हुए ट्राला चला रहा था। साबौता कट के पास उसने अचानक तेज रफ्तार में ट्राला दाईं ओर मोड़ दिया।
भेज दिया गया जेल
नियंत्रण बिगड़ने पर ट्राला एक्सप्रेसवे के बीच लगे दो क्रैश बीम बैरियर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में पहुंच गया और सामने से आ रहे तीन वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद चालक मौके से ट्राला लेकर भागने लगा। लोगों ने पीछा किया तो उसने 315 बोर का तमंचा लहराकर गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
ट्राला को अचानक दाईं ओर मोड़ दिया
आगरा के बाह थाना क्षेत्र के झाड़े की गढ़ी निवासी बाइक सवार सुमित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार आरोपित दिनेश चंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी लोरियापट्टी, थाना मंगरौली, जनपद मथुरा से पूछताछ में पता चला कि वह 30 अगस्त को ट्राला लेकर नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था।
ट्राला से डस्ट खाली करने के बाद उसने शराब का सेवन किया। इसके बाद नशे की हालत में ही वाहन चलाने लगा। इस दौरान उसका ध्यान सड़क पर कम और मोबाइल पर रील देखने में अधिक था। साबौता इंटरचेंज के पास पहुंचने पर चालक को इंटरचेंज और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच बना डिवाइडर दिखाई दिया। उसने ट्राला को अचानक दाईं ओर मोड़ दिया।
ट्राला ने सामने आ रहे वाहनों को रौंदा
तेज रफ्तार होने के कारण वह वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। ट्राला डिवाइडर के दोनों तरफ लगे क्रैश बीम बैरियर को तोड़ते हुए आगरा से मथुरा की ओर जाने वाली लेन में पहुंच गया। गलत दिशा में पहुंचने के बाद ट्राला ने सामने आ रहे वाहनों को रौंद दिया।
हादसे में महाराजगंज के मूल निवासी विकास गुप्ता, दिल्ली के नजफगढ़ निवासी अधिवक्ता रितेश कुमार पांडेय, उनके पुत्र अभिसार पांडेय और राजस्थान के धौलपुर निवासी चालक विजय सिंह की मौत हो गई। बाइक सवार सुमित और सचिन तथा छोटा हाथी चालक बिहार के सिवान के रामपुर निवासी भूषण गंभीर रूप से घायल हुए।
हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस अब हादसे में सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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