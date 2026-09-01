ग्रेटर नोएडा में 6% आबादी प्लाट का इंतजार खत्म, प्राधिकरण ने जारी की चार गांवों की सूची

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने अपने अधिसूचित क्षेत्र के चार गांवों के अर्जित भूमि के सापेक्ष 6 प्रतिशत आबादी प्लाट के पात्र कृषकों की सूची जारी की है। इस मामले में प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) ने 31 अगस्त 2026 को पात्र किसानों की सूची जारी कर दी है।

प्राधिकरण के अनुसार ग्राम कासना, हबीबपुर, सैनी और लखनावली के उन कृषकों की पात्रता का निर्धारण किया गया है, जिनकी भूमि 28 जनवरी 1991 को खतौनी में दर्ज खातेदार के नाम थी। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सीईओ के निर्देश पर यह सूची तैयार की गई है।