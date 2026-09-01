YEIDA में घरों की बढ़ती मांग पर बड़ा दांव, ग्रुप हाउसिंग के पांच भूखंडों की योजना जल्द होगी लॉन्च

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण आवासीय मांग को पूरा करने के लिए ग्रुप हाउसिंग भूखंड की योजना निकालने जा रहा है। योजना में पांच भूखंड शामिल हो सकते हैं। प्राधिकरण ई नीलामी के जरिये भूखंडों का आवंटन करेगा। इसके साथ ही बड़े ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को छोटे आकार में बांटकर उनकी योजना निकालने पर विचार किया जा रहा है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना में लाखोंं की संख्या में आवेदन होते हैं, जबकि भूखंडों की संख्या इसके सापेक्ष बेहद कम रहती है। आवास की मांग को देखते हुए प्राधिकरण भूखंड योजनाओं के साथ ग्रुप हाउसिंग श्रेणी में भी भूखंड योजना निकालने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इस योजना को लांच कर दिया जाएगा। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना प्राधिकरण के लिए अहम साबित हो चुकी है।

सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही ग्रुप हाउसिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बड़े भूखंडों का छोटे आकार में करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के पास ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के भूखंड का आकार काफी बड़ा है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण कई बार बिल्डर बड़े भूखंड की योजना से बचते हैं। वहीं दूसरी मुख्य कारण जमीन को लेकर कानूनी विवाद भी हैं।