ग्रेटर नोएडा से अब मथुरा और आगरा तक दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें, यीडा ने बनाई लंबे रूट की नई योजना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के छोटे रूट पर यात्रियों की संख्या कम मिलने के बाद हाइड्रोजन बसों के संचालन की योजना में बदलाव किया जा रहा है।

अब ग्रेटर नोएडा से मथुरा और आगरा तक लंबे रूट पर इन बसों को चलाने की तैयारी है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) शासन से वार्ता कर रहा है।

जिले में ईवी बसों के साथ तीन हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू किया गया था। इन बसों और इनके लिए आवश्यक ईंधन की व्यवस्था एनटीपीसी की ओर से की गई थी। बसों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच चलाया गया।

एक महीने का ट्रायल, बसें चलीं सिर्फ 18 दिन तीनों हाइड्रोजन बसों का ट्रायल एक जुलाई से 31 जुलाई तक निर्धारित था, लेकिन पर्याप्त सवारियां नहीं मिलने के कारण ट्रायल पूरे एक महीने तक नहीं चल सका। बसों का संचालन कुल 18 दिन तक ही हुआ।

ट्रायल के दौरान तीनों बसों ने कुल 17,444 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान संचालन से 1.66 लाख रुपये की कमाई हुई, जबकि प्राधिकरण को 8.32 लाख रुपये की भरपाई करनी पड़ी। तीनों बसों का संचालन भी अलग-अलग दिनों तक हुआ- एक बस 18 दिन चली

चली दूसरी बस 15 दिन चली

चली तीसरी बस केवल चार दिन ही संचालित हो सकी अब लंबे रूट पर बढ़ेगा राजस्व? दिसंबर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होनी है। इसे देखते हुए प्राधिकरण अब हाइड्रोजन बसों को लंबे रूट पर चलाने की योजना बना रहा है, ताकि यात्रियों की संख्या बढ़े और संचालन में होने वाले नुकसान से बचा जा सके।