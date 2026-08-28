ग्रेटर नोएडा के 12 सेक्टर होंगे अतिक्रमण मुक्त, 39 और ठेली-पटरी वालों को मिलेगा वेंडिंग जोन में ठिकाना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शहर के आवासीय सेक्टरों को अतिक्रमण मुक्त और जाम फ्री बनाने की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में विकसित किए गए वेंडिंग जोन में 39 और फुटपाथ विक्रेताओं यानी ठेली-पटरी वालों को जल्द जगह आवंटित की जाएगी।

प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग ने इन पात्र लोगों का सत्यापन पूरा कर लिया है। शहर के सेक्टर अल्फा-2, बीटा-1, 2, गामा-2, डेल्टा-1, 3, पाइ-1, 2, ओमिक्रोन-1ए, ओमिक्रोन-3, ज्यू-2 और ज्यू-3 सहित 12 सेक्टरों में वेंडिंग जोन विकसित करने का काम पूरा हो चुका है।