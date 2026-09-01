ग्रेटर नोएडा में खुलेगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का 'जलसेतु' कैंपस, युवाओं को मिलेगा हुनर और रोजगार का रास्ता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। करीब दो दशक से अधिक समय से जारी भारत के साथ अपनी शैक्षणिक, शोध और संस्थागत साझेदारी को नया आयाम देते हुए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित नए कैंपस की स्थापना का औपचारिक ऐलान कर दिया है।

इस कैंपस को जलसेतु नाम दिया गया है। यह उद्योगों के हिसाब से युवाओं को शिक्षा प्रदान कर हुनरमंद बनाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। सोमवार को आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की मौजूदगी में दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांप्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। औद्योगिक विकास को बढ़ावा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस ग्रेटर नोएडा में खुलने से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, शोध, इनोवेशन, कौशल विकास के जरिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ प्रेरणा सिंह, न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष डेनियल मुकी तथा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं अध्यक्ष विशिष्ट प्रोफेसर जार्ज विलियम्स एओ भी उपस्थित रहे।