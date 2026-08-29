30 KM से कम रह जाएगी दूरी, नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी पहुंचना होगा आसान; यमुना तटबंध रोड का होगा विस्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर स्थित यमुना तटबंध रोड को मजबूत और विस्तारित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। तटबंध की मौजूदा सड़क की रिसर्फेसिंग का काम शुरू कर दिया गया है।

वहीं दूसरे चरण में सेक्टर-135 से सेक्टर-150 तक करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सड़क विस्तार और तटबंध को मजबूत करने के लिए ड्राइंग डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है। डीपीआर में तीन विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक विकल्प को मंजूरी मिलने के बाद आगे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

सीईओ के सामने रखे जाएंगे तीन विकल्प प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही परियोजना के तीनों विकल्प प्राधिकरण के सीईओ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें से एक विकल्प को अनुमोदन मिलने के बाद सड़क विस्तार और तटबंध मजबूती का काम शुरू होगा।

इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण सिंचाई विभाग को फंड उपलब्ध कराएगा, जबकि निर्माण कार्य भी सिंचाई विभाग की ओर से कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे का यातायात होगा कम यमुना तटबंध रोड के विस्तार से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। कालिंदी कुंज और दिल्ली की ओर से आने वाला अधिकांश यातायात इस सड़क के जरिए सीधे यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेगा।

मौजूदा तटबंध रोड चार लेन की है और इसकी लंबाई करीब 11.200 किलोमीटर है। दूसरे चरण में सेक्टर-135 से सेक्टर-150 तक करीब 10 किलोमीटर सड़क का विस्तार किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर यह सड़क भविष्य में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक रोड भी बन सकती है। सेक्टर-150 के पास रोटरी के माध्यम से इसे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है।