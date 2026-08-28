नोएडा में खाने-पीने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, इंदौर के '56 दुकान' की तर्ज पर खुलेंगे 2 नए स्ट्रीट मार्केट

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में खरीदारी और खाने-पीने के शौकीनों के लिए जल्द दो नए ठिकाने तैयार होने जा रहे हैं। लंबे समय से तैयार क्योस्क के संचालन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है।

सेक्टर-38ए में बोटेनिकल गार्डन और जीआईपी माल के बीच 19 क्योस्क, जबकि सेक्टर-18 में 15 क्योस्क स्थापित किए जाएंगे। इनके शुरू होने के बाद शहरवासियों को खुले वातावरण में खान-पान, घूमने और खरीदारी का नया विकल्प मिलेगा।

नोएडा प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग ने क्योस्क के संचालन के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) जारी कर इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। कंपनियां 17 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगी। इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर क्योस्क का आवंटन किया जाएगा।

इंदौर के 56 मार्केट की तर्ज पर होगा विकास प्राधिकरण की योजना इन दोनों स्ट्रीट मार्केट को इंदौर के 56 मार्केट की तर्ज पर विकसित करने की है। यहां मुख्य रूप से खाने-पीने की दुकानें होंगी। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ लोगों को बैठने और घूमने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की योजना है।

इन स्ट्रीट मार्केट के शुरू होने के बाद युवाओं और परिवारों के लिए शाम के समय घूमने और खाने-पीने का नया स्थान मिल सकता है। तीन बार टेंडर, नहीं मिला कोई आवेदन प्राधिकरण पहले भी क्योस्क के संचालन के लिए तीन बार टेंडर जारी कर चुका है, लेकिन कंपनियों के आवेदन नहीं आने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबे समय से तैयार क्योस्क जनता के लिए खोले जा सकेंगे।

प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य कम लागत में संचालन करने वाली और अधिक राजस्व देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता देना है। इससे प्राधिकरण की आमदनी बढ़ने के साथ ही लोगों को बेहतर स्ट्रीट मार्केट की सुविधा मिल सकेगी।