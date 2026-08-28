नोएडा में 45000 यात्रियों ने पहले दिन उठाया स्काईवाक का लाभ, सेक्टर-51 और 52 मेट्रो के बीच सफर हुआ आसान

जागरण संवाददाता, नोएडा। लंबे इतजार के बाद रक्षाबंधन पर स्काईवाक को ट्रायल के लिए खोल दिया गया। इसका विधिवत उदघाटन अगले सप्ताह होगा। मेट्रो के सेक्टर-52 ब्लू लाइन से सेक्टर-51 एक्वा लाइन को जोड़ने के लिए बने इस स्काईवाक का पहले दिन 45 हजार से अधिक यात्रियों ने उपयोग किया।

स्काईवाक ने दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी को सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी यात्री अब सड़क से तय नहीं करेंगे। बता दें स्काईवाक का निर्माण 33 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। इस परियोजना को पूरा करने में कई डेडलाइन बीतीं, लेकिन आखिरकार ट्रायल वेश पर यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की संख्या और इसकी उपयोगिता के चलते बगैर किसी उद्घाटन के ही इसको संचालित कर दिया गया है।