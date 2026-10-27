यमुना सिटी में सुरक्षा होगी मजबूत, व्यस्त चौराहों पर बनेंगे पुलिस और ट्रैफिक बूथ; अंडरपास बनाने की भी है तैयारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और लगातार बढ़ रहे यातायात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की तैयारी कर ली गई है। प्राधिकरण ने क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, मोड़ों और अंडरपास पर अत्याधुनिक पुलिस व यातायात बूथ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी यमुना प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) राजेंद्र भाटी के अनुसार, यमुना सिटी में आवासीय, संस्थागत और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसके चलते सड़कों पर वाहनों और आम लोगों की आवाजाही में भारी इजाफा हुआ है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए यह पहल की जा रही है।