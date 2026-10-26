'ऊपर से गाजियाबाद जाएंगे और नीचे से ग्रेटर नोएडा', यूपी की पहली डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान रेडी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। प्रस्तावित शाहबेरी डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पत्र भेजा है।

उम्मीद है कि जल्द ही इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू हो जाएगा। यह यूपी की पहली डबल डेकर एलिवेटेड रोड होगी। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। खास बात यह है कि इसके निर्माण का खर्च तीन प्राधिकरण मिलकर उठाएंगे। इसमें नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) शामिल हैं। इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। शाहबेरी तक डबल डेकर होगी एलिवेटेड रोड योजना के तहत यह एलिवेटेड रोड एक मूर्ति गोल चक्कर से शुरू होगी। शाहबेरी नाले तक यह दो मंजिला यानी डबल डेकर होगी और उसके आगे सिंगल डेकर यानी एक मंजिला बनाई जाएगी। यह 130 मीटर रोड से शुरू होकर शाहबेरी और क्रासिंग रिपब्लिक होते हुए एनएच-9 तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी होगी और तीन लेन की होगी।