किसानों की जमीन लेकर भूला यमुना प्राधिकरण? दयौरार गांव के 500 मीटर रास्ते पर सालों से भरा पानी

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यमुना प्राधिकरण गांव और किसानों को केवल जमीन खरीदने भर तक याद करता है ये कहना है वर्षो से कई फीट जलभराव के बीच से गुजर रहे दयौरार गांव के लोगों का। थोरा से दयौरार गांव के लिए जाने वाले मार्ग पर थोरा गांव से निकलने के साथ ही जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए कई बार प्राधिकरण को शिकायत भी दी है लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

ग्रामीणों की खबर सुध लेने वाला कोई नहीं नतीजतन, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ड्यूटी पर जाने वाले युवाओं और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए भी रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेक्टर आठ डी की जमीन लेने के लिए प्राधिकरण के अधिकारी गांव आए थे लेकिन जमीन लेने के बाद अब ग्रामीणों की खबर सुध लेने वाला कोई नहीं है।

ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही सेक्टर बसाने के लिए किसानों की जमीन लेने यमुना प्राधिकरण के अधिकारी गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हीं गांवों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने की बारी आती है तो सालों तक सुध नहीं ली जाती। दयौरार गांव के ग्रामीण इसकी कीमत रोजाना चुका रहे हैं।

थोरा गांव निकलते ही करीब 500 मीटर लंबे मार्ग पर वर्षों से भरे कई फीट पानी के बीच से स्कूली बच्चों, किसानों और नौकरीपेशा लोग गंदगी और कीचड़ के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। शिकायतें कई बार हुईं, लेकिन जलभराव से मुक्ति आज तक नहीं मिली।