यमुना प्राधिकरण के गांवों में घर बनाने के लिए लेना होगा नक्शा पास, लागू होने जा रही नई नीति

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में बेतरतीब निर्माण रोकने के लिए मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य की जाएगी। इसे लागू करने से पहले ग्रामीणों से सुझाव और आपत्तियां ली जाएगी। इसके बाद नीति को बोर्ड की स्वीकृति से लागू किया जाएगा।

प्राधिकरण क्षेत्र में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उद्योगों में काम करने वालों की आवासीय जरूरत को पूरा करने एवं किराये के लिए गांवों में बेतरतीब निर्माण हो रहा है। इससे गांवों का बुनियादी ढांचे पर असर पड़ने की आशंका है।

गांवों में सड़क, सीवर, पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए आने वाले समय में मुश्किल हो सकती हैं। गांवों में हो रहे बेतरतीब निर्माण को रोकने के लिए यीडा नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत सेक्टर की तर्ज पर गांवों में भी निर्माण के लिए भी मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य होगी।