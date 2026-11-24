जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना में आवेदन की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया है। अब 10 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया है।

प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग योजना में आवेदन काफी कम आ रहे हैं, इसलिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है।

10 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की योजना

प्राधिकरण ने सितंबर में 10 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की योजना निकाली थी। इसमें भूखंड का आवंटन नीलामी के आधार पर होना है। नीलामी के लिए प्रत्येक भूखंड के सापेक्ष न्यूनतम तीन आवेदन की शर्त पूरी होना जरूरी है।