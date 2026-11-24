जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर घंटा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान आगे और पीछे से नंबर प्लेट ढकी क्रेटा कार का चालान करने पर चालक का ट्रैफिक कॉन्सटेबल से विवाद हो गया।

आरोप है कि विवाद के बाद युवक ने इंस्पेक्टर पिता (प्रभारी निरीक्षक नालेज पार्क कोतवाली) को फोन कर दिया। पिता ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर कॉन्सटेबल को लाइन हाजिर किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि कॉन्सटेबल को वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्रता के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक को मामले की जांच सौंपी गई है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

नंबर प्लेट ढकी होने पर किया था चालान

बताया जा रहा है कि घटना 16 नवंबर की है। हेड कॉन्सटेबल नकुल ने सूरजपुर घंटा चौक पर यामाहा तिराहा की ओर से आई हुंडई क्रेटा कार को रोका। कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट ढकी थीं।