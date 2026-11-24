जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के प्रमुख बस टर्मिनल बोटेनिकल गार्डन को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

इसे देखते हुए नोएडा प्राधिकरण टर्मिनल परिसर में चार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। बाहरी दीवारों पर फसाड लाइट लगेंगी और यात्रियों की जानकारी के लिए एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की जाएंगी।

इन कार्यों पर करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेक्टर-38 ए स्थित यह टर्मिनल शहर के सार्वजनिक परिवहन का अहम केंद्र है। यहां से नोएडा के विभिन्न सेक्टरों के अलावा दिल्ली और लंबी दूरी के लिए भी बसें चलती हैं।

चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद होंगे ये लाभ चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और चार्जिंग की व्यवस्था परिसर में ही हो सकेगी। प्राधिकरण ने ईवी चार्जिंग स्टेशन, फसाड लाइट, एलईडी स्क्रीन और बिजली से जुड़े अन्य कार्यों के लिए टेंडर जारी किया है।

महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इच्छुक एजेंसियां तीन दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। टेंडर चार दिसंबर को खोला जाएगा। प्रक्रिया में तीन या इससे अधिक एजेंसियों के शामिल होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टर्मिनल को नया रूप देने के लिए पहले चरण में सिविल कार्य शुरू हुए थे और परिसर के एक हिस्से में खुदाई भी की गई थी।