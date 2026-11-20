जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में शुक्रवार को किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों का आवंटन किया गया।

डूंगरपुर रीलका गांव के 128 व अच्छेजा बुजुर्ग गांव के शेष 19, कुल 147 भूखंडों के आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। सभी भूखंड सेक्टर-18 में है।

लॉटरी निकालने के मौके पर किसान व प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। लॉटरी के जरिए किसानों को भूखंड संख्या का आवंटन किया गया।

प्राधिकरण खेरलीभाव के 295 भूखंडों का पहले ही आवंटन कर चुका है। एक सप्ताह में प्राधिकरण कुल 442 आबादी भूखंडों का आवंटन कर चुका है।

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