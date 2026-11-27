जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त आईपीएस लक्ष्मी सिंह अब गाजियाबाद की कमान संभालेंगी। करीब चार साल जिले में रहने के बाद उनका तबादला हुआ है। 2005 बैच के आइपीएस व जिले में एएसपी रह चुके जे रविंदर गौड गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट के तीसरे पुलिस आयुक्त होंगे।

तत्कालीन पुलिस आयुक्त 2000 बैच की आइपीएस लक्ष्मी सिंह ने 30 नवंबर 2022 को जिले का पदभार संभाला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने महिला सुरक्षा, तकनीक आधारित पुलिसिंग, साइबर अपराध पर नियंत्रण व यातायात प्रबंधन पर काम किया। लक्ष्मी सिंह ने इन समस्याों पर किया काम हाल में एम्बुलेंस को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए ऑपरेशन फास्ट शुरू किया गया। इसके तहत विशेष कॉरिडोर से एम्बुलेंस को जाम में फंसे बिना अस्पताल तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने पिंक बूथ, थानों में वीडियो वॉल, पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लीनिक और जियोस्पेशियल डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफार्म पर भी काम किया।