यूपी के 6 जिलों में बनेंगे 4724 नए फ्लैट-यूनिट, RERA ने 2380 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने छह जिलों की 13 नई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इनमें करीब 2380.04 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 4,724 नई यूनिट बनेंगी। यह मंजूरी यूपी रेरा मुख्यालय में हुई।

बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने की। प्राधिकरण ने कहा कि सभी परियोजनाओं का निर्माण रेरा एक्ट के तहत पारदर्शी और तय समय सीमा में कराया जाएगा, ताकि घर खरीदारों का भरोसा मजबूत हो। निवेश के मामले में बाराबंकी सबसे आगे है। यहां 751.42 करोड़ की दो आवासीय परियोजनाओं में 591 यूनिट बनेंगी।