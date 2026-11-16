ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खत्म होगा ट्रैफिक जाम, 3 नए अंडरपास बनाने का प्लान तैयार; सर्वे का काम पूरा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या से निपटने के लिए तीन नए अंडरपास बनाने की तैयारी है।

प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने ग्रेनो वेस्ट इलाके में राइज चौकी, पंचमुखी हनुमान मंदिर गोलचक्कर और तिलपता गोलचक्कर का सर्वेक्षण कर इन स्थानों पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में वाहनों की आवाजाही, व्यस्त घंटों में लगने वाले जाम और भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को शामिल किया गया है।

तीन स्थानों पर अंडरपास बनाने का प्रस्ताव

राइज पुलिस चौकी के पास अंडरपास बनने से सेक्टर-1, सेक्टर-2, बिसरख और आसपास की सोसायटियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यहां सुबह-शाम ऑफिस जाने वाले लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ता है।

वहीं, पंचमुखी हनुमान मंदिर गोलचक्कर पर अंडरपास बनने से टेकजोन-4, बिसरख और आसपास की आवासीय सोसायटियों के निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस गोलचक्कर पर कई सोसायटियों का ट्रैफिक एक साथ आकर मिलता है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। तिलपता गोलचक्कर पर भी मिलेगी राहत तिलपता गोलचक्कर पर अंडरपास बनने से सूरजपुर, दादरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को फायदा होगा। यहां सुबह और शाम को जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।