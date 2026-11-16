कालिंदी कुंज से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे तक फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, नोएडा को मिलने जा रही नई 4-लेन रोड

जागरण संवाददाता, नोएडा। करीब दो महीने के मंथन के बाद नोएडा प्राधिकरण ने यमुना तटबंध रोड के 10 किलोमीटर विस्तार के लिए सोमवार को 280 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

चार लेन की इस सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करेगा, जबकि खर्च नोएडा प्राधिकरण उठाएगा। सिंचाई विभाग ने पहले करीब 350 करोड़ रुपये का बजट अनुमान भेजा था। विश्लेषण के बाद प्राधिकरण ने इसे घटाकर 280 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।