विस्टीरिया सोसायटी के AOA ने नोएडा अथॉरिटी से लगाई खूंखार कुत्ते से बचाने की गुहार, तीन लोगों को बुरी तरह काटा

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसायटी में खूंखार आवारा कुत्ते की दहशत है। रविवार की शाम इसी आवारा कुत्ते ने एक व्यक्ति को काटा। पूर्व में दो बार इसी आवारा कुत्ते ने दो व्यक्तियों पर हमला कर बुरी तरह से काट लिया था। अब एओए ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिख कुत्ते को सोसायटी से हटाने और सुरक्षा की मांग की है। पहले हुई घटनाओं पर भी एओए ने प्राधिकरण को पत्र लिख सुरक्षा की मांग की थी।

कुत्ते ने तीन से चार जगह काटा बता दें प्रतीक विस्टीरिया सोसायटी में रविवार की रात करीब 11 बजे महेश मेहरा सामान लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। सोसायटी परिसर में आते ही आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने तीन से चार जगह उनको काटा। काटने के घाव उनके शरीर पर हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन उन्होंने घटना के बाद लगवाईं हैं। घटना की जानकारी सोसायटी एओए को भी दी गई।