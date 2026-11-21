भारत को मिली बड़ी वैश्विक मेजबानी: पीएम मोदी का एलान, ग्रेटर नोएडा में होगा 'वर्ल्डस्किल्स एशिया 2027'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में घोषणा की कि भारत 2027 में 'वर्ल्डस्किल्स एशिया' प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।
HighLights
पीएम मोदी ने 5वें कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
भारत 2027 में वर्ल्डस्किल्स एशिया की मेजबानी करेगा।
यह प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगले साल यानी 2027 में 'वर्ल्डस्किल्स एशिया' प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।
पीएम मोदी ने शनिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षा समारोह के दौरान कहा कि अगले साल ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले एशिया स्किल प्रतियोगिता में पूरे एशिया के लाखों नौजवान शामिल होंगे।
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Addressing the 5th National Kaushal Deekshant Samaroh (Skill Convocation Ceremony), Prime Minister Narendra Modi says, "Next year, in 2027, India is going to host the WorldSkills Asia competition. Youth from across the world and Asia are going to come here, and this event in 2027 will be held in Greater Noida, Uttar Pradesh. Today, the people of Uttar Pradesh proudly say that Uttar Pradesh is the 'Expressway Pradesh'..." (Source: ANI/DD)— ANI (@ANI) November 21, 2026
अपडेट जारी है...