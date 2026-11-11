ग्रेटर नोएडा: परी चौक मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर में फंसा बुजुर्ग का कुर्ता, ऊपर गिरने लगे यात्री; UPSSF जवानों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक मेट्रो स्‍टेशन पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। एस्केलेटर से उतरते समय एक बुजुर्ग यात्री का कुर्ता फंस गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह एस्केलेटर पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे आ रहे अन्य यात्री भी उनके ऊपर गिरने लगे। स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, मौके पर तैनात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बुजुर्ग को सुरक्षित सुरक्षित बचा लिया।

बुजुर्ग की पहचान 62 वर्षीय रिछपाल पुत्र मंगते राम के रूप में हुई है। वह गौतमबुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के गांव रामगढ़ के रहने वाले हैं। क्‍या हुआ था? जानकारी के मुताबिक, घटना परी चौक मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर नंबर-02 की है। बुजुर्ग यात्री एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे, तभी उनका कुर्ता मशीन में फंस गया। कुर्ता फंसने के कारण वह असंतुलित होकर गिर पड़े। इस दौरान पीछे से आ रहे यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे भी उनके ऊपर गिरने लगे। इससे मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए।