जागरण संवाददाता, नोएडा। एनटीपीसी दादरी परियोजना से प्रभावित किसानों ने न्यायालय के आदेशानुसार बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर एडीसीपी संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा।

किसानों ने कहा कि लंबे आंदोलन और अधिकारियों से वार्ता के बावजूद अभी तक उन्हें न्यायालय के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी रोष है।

मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभावित किसान मास्टर मनमिंदर भाटी ने कहा कि किसान वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि सभी प्रभावित किसानों को 115 वर्ग गज के हिसाब से मिलने वाला बकाया बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया, तो 25 नवंबर को एनटीपीसी गेट पर स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। मांगों के समाधान तक घर वापसी नहीं होगी।

किसानों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार अजब सिंह भाटी ने 31 अक्टूबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन अधिकार मांग रहे किसानों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की गई तथा गंभीर मुकदमे दर्ज कर किसानों को जेल भेजा गया, लेकिन संघर्ष आज भी जारी है।