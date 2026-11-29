जागरण संवाददाता, दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के सलारपुर गांव में शनिवार रात मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई।

आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने अचानक ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।