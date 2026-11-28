जागरण संवाददाता, नोएडा। दिन में प्रेस और सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले और रात में साथियों संग मिलकर दो पहिया वाहन चोरी करने दो शातिरों को एक साथी संग सेक्टर 49 थाना पुलिस ने शनिवार को सेक्टर 50 से गिरफ्तार किया।

आरोपित वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। आरोपितों के पास से चोरी की तीन स्कूटी समेत 13 वाहन, फर्जी नंबरप्लेट बरामद हुईं। आरोपित चोरी करने जाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों मिलकर 250 से ज्यादा वाहन चोरी कर चुके हैं। 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस के इनके दो साथियों का पता लगने में जुटी है।

नोएडा सेक्टर 49 थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सेक्टर 50 स्थित सीवेज टावर के पास बाइक सवार तीन संदिग्ध दिखे। तीनों पुलिस को देखकर बच निकलने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। कुछ दूरी पर जाकर तीनों को दबोच लिया।

कबाड़ी को 8-10 हजार में बेच देते थे थाना प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडेय ने बताया कि आरोपितों की पहचान भरतपुर के गंगाबक गांव के अमित, हरदोई के बानामऊ के मिथलेश व दरभंगा के बंघात गांव के तीर्थ कुमार के रूप में हुई। वर्तमान में अमित व मिथलेश नोएडा के मोरना गांव व तीर्थ कुमार सोरखा गांव में किराये पर रहते हैं। तीनों छठीं व आठवीं कक्षा पास हैं।

पूछताछ में पता चला है कि मिथलेश प्रेस करने काम, नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में अमित सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि तीर्थ कुमार बेरोजगार है। तीर्थ कुछ दिन पहले ही अमित और मिथलेश के संपर्क में आया था। तीनों मिलकर सड़क किनारे, बाजार आदि जगह खड़े दो पहिया वाहन जैसे स्कूटी व बाइक को निशाना बनाते हैं।