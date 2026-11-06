नोएडा में दिखेगा काशी-अयोध्या जैसा नजारा, 7 नवंबर को यमुना तट पर जलेंगे 21 हजार दीप; होगी भव्य महाआरती
काशी और अयोध्या की तर्ज पर नोएडा में 7 नवंबर को 'श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026' का आयोजन होगा।
HighLights
7 नवंबर को नोएडा में श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम।
यमुना तट पर 21 हजार दीपों का सामूहिक दीपदान होगा।
सनातन संस्कृति, यमुना स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। काशी और अयोध्या की तर्ज पर नोएडा में पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026’ का आयोजन किया जाएगा। सात नवंबर को सेक्टर-94 स्थित यमुना तट पर कालिंदी कुंज पुल के समीप होने वाले इस आयोजन में 21 हजार दीपों का सामूहिक दीपदान किया जाएगा।
साथ ही काशी से आए 11 वैदिक आचार्य मां यमुना की भव्य महाआरती करेंगे। इस संबंध में नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान आयोजकों ने जानकारी दी।
अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम अपराह्न तीन से शाम सात बजे तक चलेगा।
सनातन संस्कृति के संवर्धन
इसमें वैदिक महायज्ञ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गुरुजी गौतम ऋषि ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति के संवर्धन के साथ यमुना स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देना है।
कार्यक्रम अध्यक्ष दिनेश जैन और राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर मान सिंह चौहान ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों से परिवार सहित शामिल होने की अपील की है। इस दौरान श्रद्धालुओं और युवाओं को यमुना स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प भी दिलाया जाएगा।