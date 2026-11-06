ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण पर पैनी नजर, दो नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू; अब 6 सेंटरों से होगी निगरानी

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए दो नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब ग्रेटर नोएडा में कुल छह स्टेशनों से वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग होगी।

इससे अलग-अलग इलाकों की हवा का सटीक डेटा मिल सकेगा और प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान आसान होगी। शुक्रवार सुबह 10 बजे के आंकड़ों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा का औसत एक्यूआई 310 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है।