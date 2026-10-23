नोएडा में सेक्टर-115 की आइवी काउंटी सोसायटी की 12वीं मंजिल से गिरकर कामगार की मौत, ठेकेदार फरार

जागरण संवाददाता, नोएडा। थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के सेक्टर-115 स्थित आइवी काउंटी निर्माणाधीन सोसायटी में काम करते समय 12वीं मंजिल से कामगार की शुक्रवार सुबह गिरकर मौत हो गई। कामगार के स्वजन और साथियों ने मिलकर नाराजगी जताई।

पुलिस ने स्वजन को समझाया और शव पोस्टमार्टम को भेजा। उधर, ठेकेदार घटना के बाद से भागा हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

सेक्टर -113 थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर- 115 में आइवी काउंटी नाम की सोसाइटी निर्माणाधीन है। वहां पर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के मौलानी का जावेद फोरमैन लेबर इंचार्ज था।

वह शुक्रवार को 12वीं मंजिल पर काम करते समय गिर गया। उसकी मौत हो गई। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। उन्होंने बताया कि ठेकेदार फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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