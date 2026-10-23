ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स सोसायटी में 13 वर्षीय किशोरी की मौत, 21वीं मंजिल से कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना कोतवाली क्षेत्र की महागुन मायवुड्स सोसायटी में 13 वर्षीय किशोरी ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली पर मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक किशोरी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना पर पुलिस अस्पताल और सोसायटी पहुंच कर जांच की। पता चला कि किशोरी ने सोसाइटी की 21वीं फ्लोर से छलांग लगा दी थी।