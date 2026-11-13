नोएडा में जहरीली हुई हवा, स्मॉग की मोटी चादर ने बनाया गैस चैंबर

चेतना राठौड़, नोएडा। दोपहर ढलते ही नोएडा की हवा और जहरीली होती चली गई। देखते ही देखते शहर स्मॉग की मोटी चादर में लिपट गया और गैस चैंबर जैसी स्थिति बन गई। आसमान में छाई धुंध से सूरज की किरणें भी नहीं दिखीं।

कोहरे का भ्रम पैदा करने वाला यह दरअसल स्माग था। बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 अंक, जबकि ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 317 दर्ज किया गया। दोनों शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में रही। लोगों को आंखों में जलन, नाक में खुजली, सांस फूलने जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं। परेशानी बढ़ने पर लोग इसको एक्यूआइ कम दिखाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी भी मान रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा पर प्रदूषण का गहरा असर बढ़ते प्रदूषण का असर ग्रेटर नोएडा में भी दिखा। हवा की गति घटकर सात से आठ किमी प्रति घंटे रह गई। हवा की सुस्त रफ्तार से धूल व धुएं के कण निचली सतह पर जमा होते रहे। पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 और पीएम 10 का स्तर शहर की हवा में सामान्य से पांच से छह गुना अधिक है।

इस स्थिति में बच्चों और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव दिख सकता है। शुक्रवार को भी हवा की गति सुस्त होने से स्माग की चादर ओढ़े शहर रह सकता है। मौसम विज्ञानी महेश पलावत के अनुसार, अगले कुछ दिन हवा की गति धीमी रहने से प्रदूषण बरकरार रह सकता है। दिनभर आसमान में छाए स्माग का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में चुभन व नाक में तेज जलन महसूस हो रही है।

हवा में घुले प्रदूषक तत्वों के कारण गले में कफ व सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में बिना मास्क और आंखों पर चश्मा लगाए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सेक्टर-62 सबसे प्रदूषित ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। व्यस्त समय में शाम पांच बजे के बाद नोएडा में सेक्टर-62 सबसे प्रदूषित दर्ज किया गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 अंक रहा। यह गंभीर श्रेणी में है। पूरे सेक्टर में जगह-जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं।

वाहनों की आवाजाही से धूल उड़कर हवा में फैल रही है। पानी का छिड़काव करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़ प्रदूषण का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सांस, आंख और नाक से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या में 11 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।