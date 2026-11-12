ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, नोएडा में 541 वाहनों का चालान; 53 लाख वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, नोएडा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होते ही परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा। अप्रैल से सितंबर तक सामान्य गति से चल रही प्रवर्तन कार्रवाई ने अक्टूबर महीने में ग्रैप के प्रभावी होते कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ी।

1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक जहां विभाग ने 5059 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की, वहीं सिर्फ अक्टूबर में ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 541 वाहनों का चालान काटा गया और 52.93 लाख रुपये का जुर्माना मौके से वसूला गया।

परिवहन विभाग के अधिकारी शहर के विभिन्न पेट्रोल पंप पर जाकर बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं देने और वाहनों आने पर विभाग को सूचित करने की अपील की। 38 लाख रुपये का जुर्माना वसूला अक्टूबर महीने में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के दौड़ रहे 142 वाहनों पर कार्रवाई कर 14.30 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, सड़कों पर धूल और प्रदूषण फैलाने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाते हुए 116 वाहनों के चालान किए गए और इनसे सर्वाधिक 38.56 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

हवा में जहर घोलने वाले पुराने वाहनों को जब्त करने में भी विभाग ने पूरी सक्रियता दिखाई। ग्रेप के सख्त नियमों के तहत सड़कों पर प्रतिबंधित 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर अक्टूबर में कुल 266 वाहनों का चालान किया गया और इन सभी 266 वाहनों को तुरंत जब्त कर बंद कर दिया गया।

10 वर्ष पुराने छह डीजल वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन सभी को भी बंद किया गया। खुले में बिना ढके निर्माण सामग्री ढोने वाले 11 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई और उनसे जुर्माना वसूला गया। अप्रैल से अक्टूबर तक परिवहन विभाग ने कुल 1069.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 555.30 लाख रुपये की वसूली की है। इनमें 2794 बिना पीयूसी वाहन, 1357 ओवरलोड व 756 पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। बीते माह यह कार्रवाई और तेजी से हुई।