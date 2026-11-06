नोएडा के बाजारों में भारी ट्रैफिक, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, बेहाल हुए लोग

जागरण संवाददाता, नोएडा। बाजारों में खरीदारी के चलते भीड़भाड़ का असर सड़कों पर भी दिख रहा है। इसके चलते बृहस्पतिवार को भी शहर में जगह-जगह जाम देखने को मिला रहा।

लोगों को जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायतों पर पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही। पुलिस ने यातायात व्यवस्था भी संभाली। नोएडा सेक्टर 18, अट्टा मार्केट समेत कई जगहों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी रही।

सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन दोपहर और देर शाम के बाद काफी भीड़भाड़ देखने को मिली। लोगों के सड़क पर ही वाहनों के खड़ा करने से दिक्कत आई। बाजार में जाम जैसे हालात रहे। वाहन रेंगते नजर आए। लोगों के पैदल ही सड़क पार करने से यातायात बाधित हुआ।