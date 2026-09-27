यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड के बाद RTO का खौफ, नोएडा में टूर एंड ट्रैवल्स के दफ्तर बंद; बोर्ड ढके

जागरण संवाददाता, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना के बाद आरटीओ विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों के संचालकों ने आफिस बंद कर दिए हैं। शहर के कई स्थानों पर एजेंसियों के बोर्ड भी कपड़े से छिपा दिए गए हैं।

संचालकों ने शनिवार को छलेरा में अपने टूर एंड ट्रेवल्स के आफिस को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, जबकि बाहर लगे बोर्ड को भी कपड़ों से ढकवा दिया है। बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती स्लीपर बस में आग लगने पर नौ लोगों की जलकर मौत हो गई।