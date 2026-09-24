नोएडा होगा EV फ्रेंडली, 30 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का किया गया अनुबंध; जानिए कहां-कहां मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत हरित परिवहन (ग्रीन मोबिलिटी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बढ़ते वायु प्रदूषण को जल्द नियंत्रण किया जा सकता है। इसके तहत बृहस्पतिवार को नोएडा प्राधिकरण ने यूपी रेन्युवल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपीआरईवी) के साथ अनुबंध साइन किया है, जो शहर में 30 ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार करेगा। इसके लिए 30 स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है।

10 वर्षों के लिए किया गया अनुबंध प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए किया गया है। इसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। यूपीआरईवी चार्जिंग स्टेशन को तैयार करने पर होने वाले व्यय को वहन करेगा।

वहीं, नोएडा प्राधिकरण की ओर से उसे स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। प्राधिकरण किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम दो चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे एक दुपहिया वाहन और एक साथ दो कारों को चार्ज किया जा सकेगा।