ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की फाइल PMO पहुंची, 5 स्टेशन बनेंगे; 5 लाख लोगों का इंतजार इसी महीने होगा खत्म

जागरण संवाददाता, नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को 15 अक्टूबर तक मंजूरी मिलने की संभावना है।

एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश के अनुसार, एक्वा मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पिछले महीने पीएमओ को भेजी जा चुकी है और निर्माण से जुड़ी सभी आवश्यक एनओसी भी मिल गई हैं। पीएमओ से मंजूरी मिलते ही परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा।

7.5 किलोमीटर में बनेंगे पांच स्टेशन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 7.5 किलोमीटर होगी। इसमें पांच स्टेशन बनाए जाने हैं। ये स्टेशन सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 में किसान चौक के पास प्रस्तावित हैं। परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह सेक्टर-51 से आगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली एक्सटेंशन लाइन होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी हिस्सेदारी होगी।