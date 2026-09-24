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ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की फाइल PMO पहुंची, 5 स्टेशन बनेंगे; 5 लाख लोगों का इंतजार इसी महीने होगा खत्म

By Kundan Tiwari Edited By: Kushagra Mishra
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:47 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का मार्ग जल्द स्पष्ट हो सकता है, जिसमें सेक्टर-51 से ...और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन को मंजूरी जल्द। फोटो: आर्काइव

ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन को मंजूरी जल्द। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. 7.5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, 5 स्टेशन बनेंगे

  2. 15 अक्टूबर तक मेट्रो परियोजना को मंजूरी संभव

  3. 5 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा, कनेक्टिविटी सुधरेगी

जागरण संवाददाता, नोएडा। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के लाखों निवासियों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को 15 अक्टूबर तक मंजूरी मिलने की संभावना है।

एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक कृष्णा करुणेश के अनुसार, एक्वा मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पिछले महीने पीएमओ को भेजी जा चुकी है और निर्माण से जुड़ी सभी आवश्यक एनओसी भी मिल गई हैं। पीएमओ से मंजूरी मिलते ही परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा।

7.5 किलोमीटर में बनेंगे पांच स्टेशन

प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 7.5 किलोमीटर होगी। इसमें पांच स्टेशन बनाए जाने हैं। ये स्टेशन सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 में किसान चौक के पास प्रस्तावित हैं।

परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह सेक्टर-51 से आगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली एक्सटेंशन लाइन होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी हिस्सेदारी होगी।

एयरपोर्ट RRTS से मिलेगा जुड़ाव

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की यह मेट्रो लाइन गाजियाबाद-जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आरआरटीएस कॉरिडोर से भी जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट और अन्य शहरों तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पांच लाख लोगों को सीधा लाभ

वर्तमान में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के लोग सार्वजनिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से सिटी बस और आटो पर निर्भर हैं। पीक आवर्स में गौड़ चौक और आसपास के मार्गों पर जाम की समस्या भी बनी रहती है।

एनएमआरसी के अनुसार, मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौड़ चौक और नोएडा के करीब पांच लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

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