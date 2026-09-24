UP की $1 Trillion इकोनॉमी के लक्ष्य पर नोएडा से लगा ग्रहण, 2.5 लाख करोड़ की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा

कुंदन तिवारी, नोएडा। यूपी सरकार ने वर्ष 2029-30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचने और 'विकसित यूपी 2047' विजन डाक्यूमेंट के तहत वर्ष 2047 तक छह ट्रिलियन डालर करने का रोडमैप किया है।

अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डाॅलर (ओटीडी) तक पहुंचाने के लिए सरकार को विकास का पहिया और तेजी से घुमाना होगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार को प्रति वर्ष 24 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर हासिल करना होगा।

वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 13-14 प्रतिशत बीच है, लेकिन सरकार की इस परियोजना को प्रदेश के शो विंडो नोएडा से ग्रहण लग रहा है, क्योंकि निवेश के लिए नोएडा के पास भूमि की भारी कमी है।

50 लाख वर्ग मीटर भूमि प्राधिकरण के पास है, उस पर भूमाफिया काबिज है। ऐसे में मास्टर प्लान 2031 के अनुसार औद्योगिक, कामर्शियल, आवासीय, संस्थागत की परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आने वाले समय में सरकार की निवेश नीति पर शहर में बड़ा असर पड़ने की संभावना है। बता दें कि भूमाफिया के कब्जे में जिस 50 लाख वर्ग मीटर पर कब्जा है, उसकी बाजारू कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये आकी गई है।

50 लाख वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा बता दें कि निवेशक भी नोएडा के आधारभूत संरचना और सुविधाओं को देखकर आकर्षित होते है। इसको देखकर ही सरकार भी निवेश नीतियां तैयार करती है, लेकिन लंबे समय से शहर की सूरत भूमाफिया बिगड़ने में जुटे है।

करीब 50 लाख वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे अब नियोजन प्रभावित होने लगा है। आश्चर्य चकित करने वाली बात है कि सबकुछ जानकार भी प्राधिकरण अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे है। जबकि वर्ष 2017 में भूमाफिया ने शहर में कितनी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है, सरकार को कैग ने प्राधिकरण का लैंड आडिट कर किन-किन वर्क सर्किल की कितनी वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण भूमाफिया का है जानकारी शामिल थी।