नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर खुलेंगे 2 नए IT पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-140 और सेक्टर-147 में दो बड़े आईटी पार्कों का निर्माण किया जाएगा। भू-उपयोग के भूखंडों को प्राधिकरण ने चिह्नित कर लिया है।

प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि इन आईटी पार्कों में मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और आईटी कंपनियों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

कार्यालयों को किराए पर देगा विभाग

इसके लिए भूमि का आवंटन सीधे कंपनियों को नहीं किया जाएगा, बल्कि एक निजी विकासकर्ता का चयन किया जाएगा, जो निर्माण के बाद 45 वर्षों के लिए विभिन्न कार्यालयों को किराए पर देगा।

प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि इस परियोजना की शुरुआत एक आईटी पार्क से होगी, जिसकी योजना जल्द ही प्राधिकरण द्वारा लांच की जाएगी। आईटी क्षेत्र के विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आईटी पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय

एक आईटी पार्क से लगभग 10-12 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे निवेश भी आकर्षित होगा। सेक्टर-140 में 80 हजार वर्ग मीटर और सेक्टर-147 में 67 हजार वर्ग मीटर के भूखंड चिह्नित किए गए हैं। भूखंडों को टुकड़ों में बांटने के बजाय एकीकृत आईटी पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।