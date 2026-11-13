गौतमबुद्ध नगर में ग्रेप 3 नियमों का सख्ती से पालन, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

चेतन राठौड़, नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेप-3 लागू किए जाने के बाद गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में विभिन्न अधिकारी हुए शामिल

इसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और सदर, दादरी एवं जेवर के उप जिलाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए।