सुमित शिशोदिया, नोएडा। समय की बचत कराने वाली स्वगणना से लोग लगातार बच रहे हैं। नोएडा में स्वगणना की चाल सुस्त नजर आ रही है।

हालत ये है कि भारसाधन (चार्ज) अधिकारी के नेतृत्व में 2717 सुपरवाइजर एवं प्रगणकों के स्वगणना के लिए लगातार जागरूक करने के बावजूद आठ दिन में महज 2118 पंजीकरण हुए हैं।

लोगों में उत्साह और जागरूकता की कमी

इसका कारण लोगों में उत्साह और जागरूकता की कमी को अहम कारण बताया जा रहा है। वहीं, ग्रेटर नोएडा में स्वगणना का आंकड़ा 2962 यानी तीन हजार के करीब पहुंच गया है।

अधिकारी ने लोगों को आरडब्ल्यूए ऑफिस, कार्यालय, बस स्टाप और इंटरनेट मीडिया समेत अन्य स्थानों पर जाकर जागरूक करने की बात कही है।

स्वगणना करने से बच रहे लोग

भारसाधन (चार्ज) अधिकारी इंदु प्रकाश का कहना है कि लोग स्वगणना करने से बच रहे हैं। उन्हें 40 सवालों के जवाब देने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, जबकि स्वगणना में लोगों को समय की बचत होगी।

प्रगणक के घर आने पर उन्हें केवल एसई-आइडी बताकर अपनी जनगणना पांच मिनट में सत्यापित करानी है, लेकिन नोएडावासियों में उत्साह और जागरूकता की से स्वगणना की चाल सुस्त पड़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि स्वगणना करने में ग्रेटर नोएडा के लोग सबसे आगे हैं। यहां एक दिन में 250-300 लोगों की स्वगणना सत्यापित हो रही है, जबकि नोएडा में यह आंकड़ा 100-150 के पार नहीं बढ़ रहा है। उप-जिला - स्वगणना 7129 दादरी - 511

7130 नोएडा - 2118

7131 बिलासपुर - 31

7132 दनकौर - 106

7133 ग्रेटर नोएडा - 2962

7134 रबुपुरा - 37

7135 जहांगीरपुर - 25

7136 जेवर - 224

7137 यीड़ा सिटी - 201