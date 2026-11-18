स्वाति भाटिया, नोएडा। सेक्टर-51 में दीवाली के बाद से पुलिस पेट्रोलिंग कम होने और असामाजिक गतिविधियां बढ़ने का आरोप लगा आरडब्ल्यूए ने डीसीपी नोएडा को पत्र लिखा है।

महासचिव संजीव कुमार ने बताया कि सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के पास बने महिला पिंक बूथ के पीछे शाम छह बजे से देर रात तक खुले में शराब पीने का सिलसिला चलता है। रेहड़ी-पटरी के कारण यहां जाम भी लगता है।