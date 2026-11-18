नोएडा में बाइक सवारों ने चुराईं 6.5 लाख की तीन घोड़ियां, परिवार की रोजी-रोटी पर संकट
नोएडा के गढ़ी चोखण्डी गांव से एक व्यक्ति की साढ़े छह लाख रुपये कीमत की तीन घोड़ियां चोरी हो गईं। ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा के गढ़ी चोखण्डी से तीन घोड़ियां चोरी हुईं।
चोरी हुई घोड़ियों की कुल कीमत 6.5 लाख रुपये है।
सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार संदिग्ध चोर दिखे।
जागरण संवाददाता, नोएडा। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब गरीब परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित नहीं है।
नोएडा के गढ़ी चोखण्डी गांव में चोर एक व्यक्ति की साढ़े छह लाख रुपये कीमत की तीन घोड़ी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने फेज तीन थाने में मंगलवार को मामला दर्ज कराया है। गढ़ी चोखण्डी के कृष्णा विहार के गली नंबर दो में विकास परिवार संग रहते हैं।
नहीं मिला कोई सुराग..
वह घोड़ी से अपना जीवन यापन करते है। वर्तमान में उनके पास तीन घोड़ियां थीं। एक घोड़ी की कीमत तीन लाख रुपये, दूसरी की दो लाख रुपये और तीसरी की कीमत डेढ़ लाख रुपये थी। उनका परिवार रविवार रात को घर में सो रहा था।
रात में चोर तीनों घोड़ी चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर तीनों घोड़ियां नहीं दिखने पर परिवार घबरा गया। आसपास के लोगों से पूछा। गलियों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की
फुटेज चेक की गई। उसमें बाइक सवार तीन संदिग्ध दिखे। तीनों एक-एक कर घोड़ियों को चोरी कर ले जाते दिखे। पीड़ित ने फेज तीन थाना पुलिस से शिकायत की है।
चोरी को लेकर परिवार चिंतित
पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उनके बच्चों का पेट कैसे भरेगा और घर का खर्च कैसे चलेगा। मेहनत कर रोजी-रोटी कमाने वाले गरीब परिवारों की संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है।
परिवार ने नोएडा पुलिस से गुहार लगाई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितो की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाए और चोरी हुए घोड़े-घोड़ी को बरामद कराए जाए। एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। तीनों घोड़ियों की तलाश में टीम लगी है।