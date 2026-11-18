जागरण संवाददाता, नोएडा। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब गरीब परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित नहीं है।

नोएडा के गढ़ी चोखण्डी गांव में चोर एक व्यक्ति की साढ़े छह लाख रुपये कीमत की तीन घोड़ी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने फेज तीन थाने में मंगलवार को मामला दर्ज कराया है। गढ़ी चोखण्डी के कृष्णा विहार के गली नंबर दो में विकास परिवार संग रहते हैं।

नहीं मिला कोई सुराग.. वह घोड़ी से अपना जीवन यापन करते है। वर्तमान में उनके पास तीन घोड़ियां थीं। एक घोड़ी की कीमत तीन लाख रुपये, दूसरी की दो लाख रुपये और तीसरी की कीमत डेढ़ लाख रुपये थी। उनका परिवार रविवार रात को घर में सो रहा था।